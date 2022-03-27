В Украине ВСУ начали небольшие контрнаступления и освобождения населенных пунктов - Арестович

Контрнаступательные действия идут в Сумской, Харьковской и продолжают в Киевской и Херсонской областях.
В Украине ВСУ начали небольшие контрнаступления и освобождения населенных пунктов от российских оккупантов.
Об этом на брифинге рассказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович.
“Наши войска начали маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской и продолжают их в Киевской и Херсонской областях. То есть мы идем в маленькие, но контрнаступления”, - подчеркнул Алексей Арестович.
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