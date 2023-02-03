В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (карта)

Второй раз за день Украину охватила масштабная воздушная тревога. Сирены, извещающие о ракетной опасности, раздаются во всех областях. Тревога, вероятно, связана из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Также читайте В Киеве и области звучали сирены: что произошло

Перед этим мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" в 16:31 сообщила о взлете МиГ-31К ВКС РФ, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Мог слетел с аэродрома "Мачулищи".

Через минуту-две после этой информации в Украине начали объявлять воздушную тревогу, которая в течение короткого времени охватила все регионы.

Фото: сундуков

Киевская городская государственная администрация на странице в Telegram призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Призываем не пренебрегать правилами безопасности и пройти к укрытиям.

Напомним, в ранке 3 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с активностью тактической авиации РФ в Белоруссии.

В столице начали возобновлять движение электротранспорта

Читайте также: