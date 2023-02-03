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В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (карта)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
6948
Время на прочтение
1 мин
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В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (карта)

Фото: ТСН.ua

В Беларуси взлетел МиГ-31К ВКС РФ, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Второй раз за день Украину охватила масштабная воздушная тревога. Сирены, извещающие о ракетной опасности, раздаются во всех областях. Тревога, вероятно, связана из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Перед этим мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" в 16:31 сообщила о взлете МиГ-31К ВКС РФ, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Мог слетел с аэродрома "Мачулищи".

Через минуту-две после этой информации в Украине начали объявлять воздушную тревогу, которая в течение короткого времени охватила все регионы.

Фото: сундуков / ©
Фото: сундуков

Киевская городская государственная администрация на странице в Telegram призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Призываем не пренебрегать правилами безопасности и пройти к укрытиям.

Напомним, в ранке 3 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с активностью тактической авиации РФ в Белоруссии.

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Дата публикации
Просмотры
6948
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