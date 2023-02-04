В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога

Второй день за день 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 16.50 "покраснели" почти все регионы.

Об этом свидетельствует интерактивная карта воздушных тревог.

Отметим, что впервые сирены, извещающие о ракетной опасности, объявили в Киеве – 16:49. После этого тревога быстро распространилась по всей Украине. По состоянию на 16.54 тревога охватила все регионы.

Тревога связана из-за активности вражеской тактической авиации РФ в Белоруссии. Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила, что с аэродрома "Мачулищи" в 16:41 взлет МиГ-31К РФ, который является потецнейным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинские ПВО не может перехватить. Также там уточняют, что ДРЛО (самолет дальней радиолокационной слежки) А-50У ПКС РФ пока не взлетал.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

ФОТО: Воздушная тревога 4 февраля

Напомним, с утра в субботу, 4 февраля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина та же – с белорусского аэродрома в воздух поднимался российский истребитель МиГ-31К.

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