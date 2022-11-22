В Украине ввели ряд запретов для населения касательно приближения к границе с Беларусью: о чем идет речь

В Украине теперь будут действовать запреты для населения на границе с Беларусью. В частности, речь идет и о приближении к самой границе.

В Украине введен ряд запретов для населения по приближению к границе с Беларусью, которая помогает российским оккупантам в войне против Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, теперь будут действовать режимные ограничения пребывания на границе с Белоруссией.

"По границе с Беларусью, в каждой области наши органы охраны границы издают соответствующие приказы относительно режимных ограничений пребывания рядом с границей. В том числе это касается максимального приближения к границе. Нахождение рядом с границей запрещено в целом, а также ограничивается проведение любых работ, охоты, отдыха на другой удаленности от границы", — подчеркнул Демченко.

Также он добавил, что находиться в той части могут только люди, имеющие соответствующее разрешение. Получить его можно только в ГНСУ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности к противодействию возможному наступлению. Украина полностью отслеживает передвижение оккупантов на территории Беларуси.

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