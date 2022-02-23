В Украине вводят чрезвычайное положение, кроме двух областей

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.
В Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.
СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским 22 февраля главы парламентских фракций и групп обсуждали введение чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.
"Были идеи о введении военного положения, но вводить не будем до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Но вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно. Возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. Прежде всего, это Донецкая и Луганская области. Лично моя позиция - уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", — сказал он.
Чрезвычайное положение — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
Когда может быть введен:
- возникновение особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера: стихийные бедствия, крушения, пожары, пандемии и т.п.;
- осуществление массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;
- возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан;
- возникновение массовых беспорядков;
- при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия;
- массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;
- необходимости обновления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводить санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.