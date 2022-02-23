В Украине вводят чрезвычайное положение, кроме двух областей

В Украине вводят чрезвычайное положение, кроме двух областей

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

В Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским 22 февраля главы парламентских фракций и групп обсуждали введение чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.

"Были идеи о введении военного положения, но вводить не будем до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Но вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно. Возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. Прежде всего, это Донецкая и Луганская области. Лично моя позиция - уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", — сказал он.

Чрезвычайное положение — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Когда может быть введен:

возникновение особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера: стихийные бедствия, крушения, пожары, пандемии и т.п.;

осуществление массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;

возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан;

возникновение массовых беспорядков;

при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия;

массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;

необходимости обновления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

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