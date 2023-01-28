В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на Донетчине и Запорожье

Захватчики попали в плен во время контрнаступления ВСУ в прошлом году.

В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим городами на Донетчине и Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок. Там они вошли в состав боевых подразделений Южного военного округа страны-агрессора и активно участвовали в штурме населенных пунктов на востоке и юге Украины. Злоумышленники попали в плен во время контрнаступления ВСУ в прошлом году", — говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание на срок от 10 до 15 лет заключения.

Отмечается, что среди осужденных — мужчина, еще в 2015 году приехавший во временно оккупированный Донецк и присоединившийся к террористической группировке "Восток". После 24 февраля он воевал против Сил обороны в районе селения Пески, где и попал в плен.

Следующий преступник – командир гранатометного подразделения подконтрольной оккупантам "народной милиции днр", участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении.

Еще один боевик состоял в составе "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" ВС РФ.

В рядах оккупантов занимался ремонтом и обслуживанием вражеской военной техники.

На основании собранных доказательств суд признал троих боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Еще один – осужден по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ Запорожской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, в одном из перехваченных военной разведкой разговоров, вышедший из Лимана после контрнаступления ВСУ российский оккупант рассказал, как они убивали мирное население. "Когда мы отступили с того Лимана, мы всех там перерезали, этих мужиков. Там всех убили", — рассказал оккупант.

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