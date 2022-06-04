В Украине выросло количество детей, пострадавших от рук российских захватчиков

В Украине выросло количество детей, пострадавших от рук российских захватчиков

Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 4 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Увеличилось количество раненых – 465.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В офисе Генпрокурора отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 187, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской –17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Так, 2 июня военнослужащие армии РФ обстреляли из артиллерии с. Марянское Криворожского района Днепропетровской области. Ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

Напомним, самым маленьким жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

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