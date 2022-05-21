В Украине выросло количество детей, раненых от рук российских захватчиков

С начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 232 ребенка.
В Украине в результате российского вторжения погибли 232 ребенка, 430 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По состоянию на утро 21 мая 2022 более 662 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской — 15", — говорится в сообщении.
Так, 20 мая российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая Харьковской области. В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.
19 мая из-за обстрела с. Большие Хутора Харьковской области получила ранение 13-летняя девочка.
18 мая оккупанты обстреляли машину волонтеров в г. Северодонецк Луганской области. Ранение получил 17-летний парень.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. В то же время 172 из них полностью разрушены.
Напомним, в Мариуполе оккупанты пытаются запустить образовательный процесс и внедряют российские стандарты и программы обучения.
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