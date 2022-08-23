В Украине выросло количество погибших от рук россиян детей: в больнице от травм умерла 15-летняя девочка

В медицинском учреждении Львова от тяжелых ранений, которые получила 4 августа в результате обстрела врагом г. Торецк, умерла 15-летняя девочка.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 374 ребенка, более 720 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 23 августа 2022 года более 1097 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 374 ребенка погибли и свыше 723 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 65, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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