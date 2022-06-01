В Украине за 97 дней широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали 689 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 243 ребенка, более 446 ранены.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 243. Не изменились и данные относительно раненых- 446", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1937 учебных заведений. При этом 181 из них полностью разрушен.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае долговременной войны
- Путин действительно достаточно серьезно болен — бывший руководитель британской разведки
- "Это очень сильный ход": военный эксперт объяснил, зачем таблоиды "похоронили" Путина