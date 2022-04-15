Эвакуация из Мелитополя / скриншот с видео

В Украине за день эвакуировались почти три тысячи человек: откуда и куда уехали

Эвакуация гражданского населения продолжается.

В течение 15 апреля во время работы гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 2864 человека.

О результатах гуманитарных коридоров сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в новом видеообращении.

"Из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека. Из них из Мариуполя — 363 человека. 2 131 человек доехал из городов Запорожской области: Пологы, Васильевка, Бердянск и Мелитополь", — поделилась Верещук.

Вице-премьер-министр добавила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное в Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня была организована эвакуация 370 человек.

Читайте также: