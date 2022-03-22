В Украине за минувшие сутки задержано 15 диверсантов и мародеров: ситуация в регионах

В Украине за минувшие сутки задержано 15 диверсантов и мародеров: ситуация в регионах

В общей сложности правоохранители проверили 1200 человек.

В Украине за прошедшие сутки задержали 15 человек. Это – диверсанты, мародеры.

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Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

За прошедшие сутки оперативники проверили 1200 подозрительных лиц, из которых часть доставили в подразделения полиции для проверки причастности к сотрудничеству с врагом и участия в диверсионной деятельности.

В Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях задержаны три человека за возможное сотрудничество с врагом и за российскую пропаганду.

В Винницкой области и Харькове — пять человек за преступления, связанные с наркотиками, в Кировоградской — разыскиваемого за разбойное нападение мужчину, а в Киеве — трех граждан, которые планировали обворовать гараж.

Также во время патрулирования по улицам Харькова полицейские задержали трех мародеров.

За прошедшие сутки на контрольных пропускных пунктах проверили 5000 транспортных средств. Выявили факты управления транспортом без документов или с признаками подделки, а также в состоянии опьянения, изъяли оружие и планшеты.

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