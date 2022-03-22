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В Украине за минувшие сутки задержано 15 диверсантов и мародеров: ситуация в регионах

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В Украине за минувшие сутки задержано 15 диверсантов и мародеров: ситуация в регионах

В общей сложности правоохранители проверили 1200 человек.

В Украине за прошедшие сутки задержали 15 человек. Это – диверсанты, мародеры.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

За прошедшие сутки оперативники проверили 1200 подозрительных лиц, из которых часть доставили в подразделения полиции для проверки причастности к сотрудничеству с врагом и участия в диверсионной деятельности.

  • В Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях задержаны три человека за возможное сотрудничество с врагом и за российскую пропаганду.
  • В Винницкой области и Харькове — пять человек за преступления, связанные с наркотиками, в Кировоградской — разыскиваемого за разбойное нападение мужчину, а в Киеве — трех граждан, которые планировали обворовать гараж.
  • Также во время патрулирования по улицам Харькова полицейские задержали трех мародеров.

За прошедшие сутки на контрольных пропускных пунктах проверили 5000 транспортных средств. Выявили факты управления транспортом без документов или с признаками подделки, а также в состоянии опьянения, изъяли оружие и планшеты.

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