В Украине за несколько часов собрали средства на первый морской дрон: его назовут "Херсон"

Президент Украины Владимир Зеленский на платформе UNITED24 объявил о сборе средств на морские дроны. Они могут эффективно бороться с российскими кораблями, запускающими по нашему государству ракеты. Всего через несколько часов украинцы уже собрали деньги на один такой дрон.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Федоров сообщил, что Украина собирает деньги на 100 морских дронов собственного производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов.

Один такой аппарат стоит 10 млн грн. Планируется изготовить 100 таких дронов. Морской дрон – это секретная разработка Украины.

Примечательно, что уже через два часа после объявления сбора украинцы собрали на один морской дрон. Сбор средств продолжается.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские террористы бомбят наше государство ракетами, запускаемыми из акватории Черного моря и со стратегической авиации. Россия активно использует иранские дроны для уничтожения нашей энергетической инфраструктуры.

Ранее в бухте Черноморского флота раздались взрывы. Стало известно, что там были повреждены несколько российских кораблей. По версии России ее флот якобы атаковали с помощью морских дронов.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал взрывы в Севастополе 29 октября дружеским огнем между российскими войсками, а также рассказал, какие суда были поражены.

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