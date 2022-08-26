В Украине за сутки снова выросло количество погибших от рук россиян детей

Более 1110 детей пострадали в Украине от начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 377 детей, более 730 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1110 детей пострадали в Украине от начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 26 августа 2022 года по официальной информации ювенальных прокуроров, 377 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 25 августа в результате обстрела оккупантами Орехова Запорожской области погиб 17-летний подросток.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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