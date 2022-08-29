В Украине за сутки снова выросло количество раненых от рук россиян детей

Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 379 детей, более 735 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 379. Возросло количество раненых — более 735. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры г. Орехов Пологовского района Запорожской области получили ранения двое детей 3 и 6 лет.



В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 187-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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