В Украине за сутки снова выросло количество раненых от рук российских военных детей

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 391 ребенка, более 767 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 23 сентября 2022 года более 1162 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 771 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 400, Харьковской - 229, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 22 сентября в результате обстрела врагом г. Торецк Донецкой области ранена 15-летняя девушка. 22 сентября в результате обстрела оккупантами г. Купянск Харьковской области ранены двое детей в возрасте 7 и 13 лет. 21 сентября из-за обстрела г. Купянск Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.



В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Также читайте Россияне на псевдореферендумах пытаются привлечь к голосованию детей — СБУ

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 212-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: