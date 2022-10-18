В Украине за сутки существенно возросло количество погибших и раненых в результате агрессии РФ детей

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 425 детей, более 815 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 18 октября 2022 года более 1240 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 425 детей погибли и более 815 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 411, Харьковской - 258, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, на месте захоронения в поселке Новоселовка Краматорского района обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Также на месте захоронения в г. Лиман Донецкой области обнаружено тело 1-летней девочки с признаками насильственной смерти.

17 октября из-за обстрела врагом с. Константиновка Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка. 17 октября в результате обстрела войсками РФ с. Таврическое Запорожской области ранен 12-летний мальчик, возле с. Диброва Изюмского района Харьковской области 16-летний парень наступил на взрывное устройство и тяжело травмировался. 16 октября в результате обстрела с. Дружелюбовка Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

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В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Напомним, в Киеве 17 октября в результате атаки дрона на жилой дом погибли молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка. По сообщению свидетелей, молодая женщина была на 6 месяце беременности и планировала в декабре идти в декрет.

Источники в полиции Киева сообщили ТСН.ua, что супругам, ожидавшим ребенка и погибшим во время обстрела, было по 34 года. "Эти люди очень сильно обгорели", – рассказали нам правоохранители. Еще одному человеку, который был найден под завалами, — около 60 лет.

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