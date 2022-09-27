В Украине за сутки существенно выросло количество погибших и раненых от рук российских оккупантов детей

Более 1171 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 395 детей, более 776 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 27 сентября 2022 года более 1171 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 395 детей погибли и более 776 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 401, Харьковской - 231, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 26 сентября в результате обстрела врагом г. Первомайский Харьковской области погибла 13-летняя девочка. Стало известно, что в начале апреля в результате обстрелов оккупантами г. Рубежное Луганской области погибли трое детей.

26 сентября в результате артиллерийского обстрела войсками РФ г. Красногоровка Донецкой области ранена девочка 13 лет. В ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами, установлено, что 5 марта в результате обстрела с. Бузова в Киевской области получила ранение малолетняя девочка. Также во время фиксации фактов вооруженной агрессии установлено, что 7 марта из-за обстрелов г. Золочева Харьковской области травмирован 17-летний подросток.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 216-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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