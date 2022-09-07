В Украине за сутки возросло количество погибших и раненых в результате российской агрессии детей

Более 1125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 383 ребенка, более 740 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 7 сентября 2022 года более 1125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 389, Харьковской - 205, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб ребенок. 6 сентября в результате обстрела поселка Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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