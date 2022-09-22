В Украине за сутки возросло количество раненых от рук российских захватчиков детей

Более 1158 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
С начала войны российские оккупанты убили в Украине 391 ребенка, более 767 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 22 сентября 2022 года более 1158 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 391 ребенок погиб и более 767 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 399, Харьковской - 226, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 57, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 21 сентября в результате обстрела врагом г. Курахово Донецкой области получил ранение 8-летний мальчик. 20 сентября в результате обстрела оккупантами г. Купянск Харьковской области ранен 16-летний парень.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 211-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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