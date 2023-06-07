В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов": что известно

В Украине может снова открыться международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. Он может работать как гуманитарный коридор.

Об этом передает "Укринформ".

Как отмечается, документ подписали начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина-Йоана Велян.

В рамках этого Украина и ЕС официально подписали соглашение о присоединении к программе ЕС "Механизм "Соединения Европы". Эта программа позволяет в будущем открыть в нашем государстве гуманитарный воздушный коридор.

"Мы обсудили возможность открытия львовского аэропорта. Это одна из важных вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что поскольку сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный Европейским Союзом", - сказал Козицкий.

Напомним, что во Львове нашли мертвым загадочно исчезнувшего 26-летнего жителя Тернопольщины.

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