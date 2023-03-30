В Украине заключенные похищали деньги у семей украинских военнопленных: как работала схема

СБУ разоблачила узников Ровенской колонии, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители ликвидировали в Ровенской области мошенническую схему, благодаря которой преступники выманивали деньги у родственников пропавших без вести украинских военных.

Схему организовали трое заключенных местной исправительной колонии. Они отбывали наказание за тяжкие преступления.

"Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких, участников боевых действий и представлялись им военнослужащими. Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и их финансовых возможностей", – рассказали в пресс-службе СБУ.

В дальнейшем преступники просили перевести средства на банковскую карточку знакомой одного из заключенных. Уже после того, как получали деньги, прекращали общаться с семьями военных.

"Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах популярных соцсетей, к которым присоединялись с фейковых аккаунтов. Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. В ходе разговоров злоумышленники применяли методы манипулятивного воздействия и оказывали психологическое давление на собеседников", — добавили в СБУ.

Уже при обыске у них нашли мобильные телефоны и планшеты; почти два десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим; пять банковских карт, на которые поступали деньги от потерпевших; черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.

“В настоящее время решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины. Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что украинские правоохранители установили, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минованиям нашего государства.

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