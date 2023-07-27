В Украине закупили 11 тысяч некачественных аптечек для военных

В Украине прокуратура открыла уголовное дело из-за закупки несертифицированных аптечек для военных.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко

Как говорится, нардеп получил ответ на свое обращение от прокуратуры. Там говорится, что командование медицинских сил закупило более 11 тысяч аптечек с несертифицированными изделиями тактической медицины.

"То есть китайские подделки по стандартам НАТО, и стоят они так же, как и натовские. А закупала эти некачественные аптечки компания ООО Украинский медицинский дом. Конечным бенефициаром этой компании является невестка начальника отдела закупок управления медицинского снабжения Командование медицинских сил Прудникова. Какой результат? Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона возбудила дело по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по факту завладения должностными лицами ООО "Украинский медицинский дом" бюджетными средствами при поставке в воинскую часть турникетов ненадлежащего качества путем обмана, в больших размерах", — рассказал Гончаренко.

По его словам, досудебное расследование проводит следственное управление Нацполиции в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны.

“Жду ответов от других органов. Буду следить за ходом событий и информировать”, — подчеркнул нардеп.

Напомним, что ВСУ наращивают темпы контрнаступления.

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