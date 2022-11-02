В Украине заочно осудили двух оккупантов, жестоко издевавшихся над жителями Черниговщины

В Украине к 10 и 12 годам приговорили двух военных РФ, которые издевались над жителями Черниговщины. Сейчас их разыскивают.
В Украине двое военных преступников РФ получили 10 и 12 лет лишения свободы за то, что избивали и издевались над жителями Черниговщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Как стало известно, двое военнослужащих 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии центрального военного округа сухопутных войск РФ в марте этого года в течение нескольких недель избивали и издевались над местным жителем и его семьей.
“Узнав, что парень служил в рядах Вооруженных сил Украины, россияне приковывали его в холодное время в нижнем белье до столба во дворе на длительное время. Рашисты на глазах у брата издевались над его младшей сестрой и бабушкой. Оккупанты пытались изнасиловать 16-летнюю девушку, били ее прикладом по голове, душили, запугивали и угрожали групповым изнасилованием другими военнослужащими России”, — рассказали в пресс-службе ДБР.
Оставили двор парня они только тогда, когда ВСУ начали деоккупировать Черниговскую область.
Сейчас двух оккупантов разыскивают. Наказания будут отбывать с момента задержания.
Напомним, что вокруг Киева наращивают систему оборонительных рубежей.
Читайте также:
- В небе над Киевом заметили редкое оптическое явление: радуга вокруг солнца
- На юге ВСУ нанесли около 100 огневых ударов по позициям и логистике врага – ОК "Південь"
- В Черновцах 46-летнего отца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери