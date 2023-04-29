В Украине запретили буквы Z и V на автономерах: в МВД объяснили нюансы

В сервисном центре объясняют, что использование этих знаков имеет намек на символику российского вторжения.

В Камбине запретили заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с войной России в Украине. В частности, речь идет о буквах «Z» и «V».

Об этом сообщили в МВД.

В сервисном центре объясняют, что использование этих знаков имеет намек на символику российского вторжения. Следовательно, запрещено использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «С», «С», «В», «Ф». Кроме того, запрет относится также к надписям и изображениям, символике коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

"На украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения", — говорят в МВД.

Нельзя также размещать на номерных знаках надписи типа "КУZВАС", "ZAПРЕБЕДА", "ZAПРАVДУ", но разрешаются надписи типа "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA".

21 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому индивидуальный номерной знак транспортного средства не может содержать символику вторжения России в Украину.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Кабинета Министров Украины о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены россияне и белорусы.

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