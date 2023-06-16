В Украине запускается Единый реестр оружия: в МВД объяснили, как оформить на себя огнестрел

Теперь приобрести оружие украинцам будет проще. Новая система уменьшает коррупционные риски и убирает очереди.

В Украине с 23 июня заработает Единый реестр оружия. Оформить оружие теперь станет проще. Сделать это можно будет непосредственно в магазине или если подать документы через Единое окно гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

“Все необходимые документы можно будет подать через электронный кабинет или же в специализированном магазине. Полиция дистанционно рассмотрит заявку и примет решение о предоставлении разрешения или отказе в нем. Никаких очередей и коррупционных рисков”, — подчеркнули в Министерстве.

Как отмечается, чтобы подать документы через Единое окно гражданина, необходимо :

Зайти на портал "Единое окно гражданина".

Авторизоваться.

Оформить заявку.

Прикрепить пакет необходимых документов.

Добавить сканкопию.

Заверьте копии электронной подписи.

Отправить заявку.

В то же время, чтобы подать документы на получение оружия в магазине, необходимо лично обратиться к точке продажи, предоставить пакет необходимых документов, дождаться обработки заявления, после чего продавец магазина пришлет заявление в полицию.

Напомним, что Путин заявил, что Россия вынуждена увеличить расходы на приобретение оружия.

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