В Украине запускают бесплатные пассажирские речные рейсы в Румынию: расписание

Рейсы будут отправляться дважды в день.

Начиная с завтрашнего дня, 9 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина, Одесская обл.) – Тульча (Румыния).

Об этом сообщило министерство инфраструктуры.

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.

Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день:

посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30

посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30

Напомним, "Укрзалізниця" сообщила о дополнительном эвакуационном рейсе из Одессы на 8 марта.