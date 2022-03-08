В Украине запускают бесплатные пассажирские речные рейсы в Румынию: расписание

Рейсы будут отправляться дважды в день.
Начиная с завтрашнего дня, 9 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина, Одесская обл.) – Тульча (Румыния).
Об этом сообщило министерство инфраструктуры.
Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.
Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день:
- посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30
- посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30
Напомним, "Укрзалізниця" сообщила о дополнительном эвакуационном рейсе из Одессы на 8 марта.