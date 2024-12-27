В Украине запустили новую платформу "На связи": кто сможет воспользоваться

Данная платформа доступна с разных устройств: телефонов, планшетов или компьютеров.

В ВСУ презентовали единую информационную платформу "На связи", предназначенную для военнослужащих и их семей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Целью проекта является создание единой информационной системы служб сопровождения, объединяющей все действенные решения от государства, общественных организаций, бизнеса по направлениям юридической, психологической, медицинской поддержки, обучения, рекрутинга, льгот и т.д.

Платформа "На связи", в первую очередь, предназначена для военнослужащих, а также для семей пленных, пропавших без вести, погибших, раненых и освобожденных из плена, а также ТЦК и СП.

Система была создана Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Центром масштабирования технологических решений.

На сайте https://nazviazku.zsu.gov.ua по ссылкам можно просмотреть информацию о 100 поставщиках услуг.

В настоящее время информационная система содержит 9 разделов, в том числе:

медицинские услуги;

юридическая помощь;

психологическая поддержка;

работа и другие.

"Платформа построена на системе постоянной обратной связи. Поэтому команда хочет увидеть, как покажет себя механизм, какие будут его сильные и слабые стороны. В ближайшие несколько месяцев после запуска "На связи" будет работать в тестовом режиме", — подытожили в Генштаб.

Напомним, Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны БпАК "Щедрик". Эти летательные аппараты могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару.

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