В Украине запустили сайт "Россия заплатит", где собирают данные о разрушениях

В Украине запустили сайт "Россия заплатит", где собирают данные о разрушениях

В дальнейшем эту информацию власти используют в качестве доказательств в международных судах, чтобы РФ возместила нанесенный ущерб.

В Украине запустили проект "Россия заплатит" – портал по сбору информации о разрушенных объектах в результате полномасштабной войны России против государства.

Об этом сообщили в Киевской школе экономики.

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Этот портал является общим проектом Офиса президента, Министерста экономики и аналитического центра при Киевской школе экономики KSE Institute.

На сайте https://damaged.in.ua/ можно предоставить информацию о вреде, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эту информацию украинские власти используют в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.

В настоящее время на ресурсе содержится информация о повреждении инфраструктуры и жилых домов за первые 14 дней войны, собранная KSE Institute и волонтерами. Данные базируются на анализе 1,8 тыс. сообщений граждан, местных органов власти о потерях и повреждениях по всей стране.

На сайте также отмечено, что конфиденциальность данных будет обеспечена.

Напомним, в то же время Министерство культуры и информационной политики объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими военными на территории Украины.

ТСН.ua

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