В Украине заработал сайт для быстрого поиска информации о предоставлении и получении помощи во время войны

Сейчас сайт dopomogaua.info насчитывает более 100 различных инициатив.
В Украине заработал сайт с разными видами помощи людям, согласованный с Минсоцполитики. Речь идет о dopomogaua.info.
Сейчас ресурс насчитывает более 100 разнообразных инициатив, структурированных по разным видам помощи людям. Инициатива поделена на две категории: для тех, кому нужна помощь, и для тех, кто готов помочь.
Dopomogaua.info — самый полный сайт-агрегатор в Украине, исходя из нашего мониторинга подобных продуктов в Интернете. Сайт будет дополняться по мере появления новых инициатив гуманитарной помощи людям.
Как сообщалось, россияне не только наносят удары по жилым домам Украины, убивая людей, но и ведут информационную войну, хоть и неудачную. Чтобы разгромить врага, следует соблюдать правила информационной безопасности во время войны.
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