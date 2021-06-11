В Украине заработал сайт системы национального сопротивления

На сайте можно ознакомиться с комплексом мероприятий национального сопротивления.

Главная цель сайта — информировать украинское общество о привлечении всего населения к противодействию агрессору, а также подготовке граждан Украины к такому противодействию.

На официальной странице сайта есть подробная информация о проекте Закона об основах национального сопротивления (№ 5557) и проекте Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (№ 5558).

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По замыслу, принятие законопроектов должно усилить общую обороноспособность Украины в условиях войны и наличии оккупированных территорий.

На сайте можно ознакомиться с комплексом мероприятий национального сопротивления: как его организовывать и осуществлять в мирное время и в особый период в Украине. Здесь можно узнать, как повлияет принятие этого документа на урегулирование вопроса развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки украинских граждан к национальному сопротивлению.

Напомним, Кравчук рассказал, каким образом можно заставить Россию прекратить войну на Донбассе. Глава украинской делегации в ТКГ считает, что прекратить агрессию России на Донбассе возможно "только ее методами".

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