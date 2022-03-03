В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Расскажи мне"

В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Розкажи мені"

В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Розкажи мені"

Проект был реализован при поддержке Офиса президента, Института когнитивного моделирования и Минздрава.

Украинцы, страдающие из-за вторжения России в Украину, могут бесплатно получить помощь на интернет-платформе психологической помощи "Розкажи мені" (работает круглосуточно).

Если вы чувствуете панические атаки, тревогу, заметили у себя признаки депрессии, оставляйте на платформе свою заявку и ожидайте обратной связи от профессионального психолога. Чтобы получить помощь, необходимо кратко описать проблему и отправить ее.

Все консультации бесплатны и проводятся круглосуточно.

Кроме того, в Институте когнитивного моделирования в сотрудничестве со специалистами проекта "Друг" и кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца разработали чат-бот первой психологической помощи. Здесь украинцы могут найти поддержку в первые часы после события, травмировавшего психику.