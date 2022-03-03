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В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Розкажи мені"

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В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Розкажи мені"

В Украине заработали чат-бот первой психологической помощи и сайт "Расскажи мне"

Проект был реализован при поддержке Офиса президента, Института когнитивного моделирования и Минздрава.

Украинцы, страдающие из-за вторжения России в Украину, могут бесплатно получить помощь на интернет-платформе психологической помощи "Розкажи мені" (работает круглосуточно).

Если вы чувствуете панические атаки, тревогу, заметили у себя признаки депрессии, оставляйте на платформе свою заявку и ожидайте обратной связи от профессионального психолога. Чтобы получить помощь, необходимо кратко описать проблему и отправить ее.

Все консультации бесплатны и проводятся круглосуточно.

Кроме того, в Институте когнитивного моделирования в сотрудничестве со специалистами проекта "Друг" и кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца разработали чат-бот первой психологической помощи. Здесь украинцы могут найти поддержку в первые часы после события, травмировавшего психику.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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