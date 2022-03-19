В Украине заработали лагеря для пленных российских оккупантов — Венедиктова

Этим занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

Об этом она сказала в интервью BBC.

Также читайте Стало известно о количестве пленных украинцев у россиян и почему нельзя ждать обмена аж до победы

"Уже есть (лагеря для военнопленных — ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция... Даже медицинская помощь им (военнопленным — ред.) оказывается почти на (том же) уровне, как предоставляется нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", — отметила Венедиктова.

По ее словам, вопросы специальных военных лагерей для военнопленных россиян уже решили – об этом подписан совместный приказ из Минобороны, МВД, других касательных служб.

Кроме того, генпрокурор отметила, что в настоящее время вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган — Военная служба правопорядка.

Напомним, силам территориальной обороны Сребнянской общины Черниговской области сдались в плен шесть оккупантов во главе с майором российской армии.

Читайте также: