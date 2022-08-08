В Украине жертвами полномасштабной вооруженной российской агрессии стали уже более 1060 детей

Более 1064 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 361 ребенка, более 700 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1064 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 8 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 361. Не изменились и данные относительно раненых — 703. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 59, Херсонской – 55, Запорожской – 40", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений, из них 230 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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