В Украине житель Харьковщины устроил благотворительный заезд, чтобы собрать средства для ВСУ

Житель Харьковщины Александр Коломиец, на себе испытавший российские бомбардировки, рассказывает об ужасах войны и собирает деньги на квадрокоптер для ВСУ.
Три тысячи километров на велосипеде. Через всю Украину – ради помощи украинским военным. Так житель Харьковщины Александр Коломиец собирает деньги на квадрокоптер для ВСУ. Мужчина уже одолел более двух тысяч километров и остановился на вынужденный ремонт в Одессе.
Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.
Вот так велопутешественника встречают по всей Украине. Александр уже третью неделю в пути. Ночует на каремате, где ночь застала. А утром, как только рассвело, снова в путь. Война напоминает о себе всюду.
За спиной велосипедиста – флаг из его родных Дергачей. Ткань изрубили осколки авиабомб, которые россияне сбросили на дом культуры. Ранение получил и мужчина, и его велосипед. Теперь флаг помогает путешественнику собирать деньги в помощь военным.
Позади почти две с половиной тысячи километров украинских дорог. Но куча эмоций. Рассказывает: люди помогают как могут – и деньгами, и продуктами.
Харьков, Киев, Карпаты, Умань – в конце концов в Одессе велосипед не выдерживает и ломается. Помогают восстановить местные жители.
А пока его верный транспорт чинят — Александр встречает давних друзей
К копилке сборов добавляется еще немного денег – из 94 тысяч, нужных на квадрокоптере для бойцов, Александр собрал уже более 70 тысяч.
"Мы победим, победа за нами. Весь народ турецкий поддерживает Украину. И не только турецкий. Я здесь 20 лет, я женат, у меня дети, но мы за Украину болеем, будто это наша страна", — говорит гражданин Турции Юсуф Каналджи.
Впереди у Александра еще более полутысячи километров дороги. Везде, где он проезжает на отбойниках, оставляет надпись – сколько дней в пути и сколько километров проехал. Через несколько дней финиширует в родных Дергачах, где надеется сразу купить дрон и передать его ребятам на передовую.
Напомним, что срочник Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25.
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