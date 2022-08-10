В Украине житель Харьковщины устроил благотворительный заезд, чтобы собрать средства для ВСУ

Житель Харьковщины Александр Коломиец, на себе испытавший российские бомбардировки, рассказывает об ужасах войны и собирает деньги на квадрокоптер для ВСУ.

Три тысячи километров на велосипеде. Через всю Украину – ради помощи украинским военным. Так житель Харьковщины Александр Коломиец собирает деньги на квадрокоптер для ВСУ. Мужчина уже одолел более двух тысяч километров и остановился на вынужденный ремонт в Одессе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Вот так велопутешественника встречают по всей Украине. Александр уже третью неделю в пути. Ночует на каремате, где ночь застала. А утром, как только рассвело, снова в путь. Война напоминает о себе всюду.

За спиной велосипедиста – флаг из его родных Дергачей. Ткань изрубили осколки авиабомб, которые россияне сбросили на дом культуры. Ранение получил и мужчина, и его велосипед. Теперь флаг помогает путешественнику собирать деньги в помощь военным.

Позади почти две с половиной тысячи километров украинских дорог. Но куча эмоций. Рассказывает: люди помогают как могут – и деньгами, и продуктами.

Харьков, Киев, Карпаты, Умань – в конце концов в Одессе велосипед не выдерживает и ломается. Помогают восстановить местные жители.

А пока его верный транспорт чинят — Александр встречает давних друзей

К копилке сборов добавляется еще немного денег – из 94 тысяч, нужных на квадрокоптере для бойцов, Александр собрал уже более 70 тысяч.

"Мы победим, победа за нами. Весь народ турецкий поддерживает Украину. И не только турецкий. Я здесь 20 лет, я женат, у меня дети, но мы за Украину болеем, будто это наша страна", — говорит гражданин Турции Юсуф Каналджи.

Впереди у Александра еще более полутысячи километров дороги. Везде, где он проезжает на отбойниках, оставляет надпись – сколько дней в пути и сколько километров проехал. Через несколько дней финиширует в родных Дергачах, где надеется сразу купить дрон и передать его ребятам на передовую.

Напомним, что срочник Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25.

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