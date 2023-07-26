В Украине звучала масштабная воздушная тревога: где и сколько ракет удалось сбить

Россияне днем 26 июля выпускали по Украине из Черного моря два "Калибра".

В среду, 26 июля, около 13:00 оккупанты нанесли удар по Украине двумя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Вероятно пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области", — говорят военные.

Отметим, что в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море.

Уже известно, что российская террористическая армия осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков. Через некоторое время возможно объявление воздушной тревоги.

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