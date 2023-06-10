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В Украине звучала воздушная тревога: какие области "покраснели" (карта)

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
2528
Время на прочтение
1 мин
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В Украине звучала воздушная тревога: какие области "покраснели" (карта)

Фото: Getty Images

Людей призывали пройти в укрытия.

Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины вечером 10 июня.

Сирены прозвучали, в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях.

Людей призывали находиться в укрытиях и не покидать безопасные места до отбоя тревоги. По состоянию на 22:10 тревога была отменена.

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Напомним, в ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Целями окупантов РФ были объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Силам ПВО удалось уничтожить 20 дронов и две ракеты.

В результате атаки БпЛА в Одессе погибли три человека. Еще более 20 человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
2528
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