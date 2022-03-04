В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь / Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь от Румынии

Федерация футбола Молдовы направила гуманитарный груз в Украину.

В украинские медицинские учреждения отправят гуманитарную помощь, которую получает Черновицкая область от Румынии.

Об этом сообщается на официальном сайте Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

В общем, медицинские учреждения получат лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Также сообщается, что Федерация футбола Молдовы направила гуманитарный груз в столичную детскую больницу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: