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В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь от Румынии

В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь от Румынии

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В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь от Румынии

В украинские медучреждения отправят гуманитарную помощь / Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Федерация футбола Молдовы направила гуманитарный груз в Украину.

В украинские медицинские учреждения отправят гуманитарную помощь, которую получает Черновицкая область от Румынии.

Об этом сообщается на официальном сайте Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

В общем, медицинские учреждения получат лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Также сообщается, что Федерация футбола Молдовы направила гуманитарный груз в столичную детскую больницу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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