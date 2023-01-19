В украинских беженцев в Польше все чаще проявляются признаки ПТСР: какие симптомы и что делать

Украинские беженцы нуждаются в психологической и даже психиатрической поддержке, поскольку они живут в постоянном страхе.

Украинцы, вынужденные из-за полномасштабного вторжения РФ покидать свою Родину, прибывают в Польшу в плохом психическом состоянии. Соседняя страна помогает им финансово и социально, но не с переживаниями.

Об этом сообщает издание OKO.press.

Украинцы, прибывающие в Польшу после войны, испытывают чрезмерный стресс, переживают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и тяжело адаптируются к новым условиям в соседней стране, констатирует психолог, президент Польского психологического общества в Ольштыне Анджей Кендирски.

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"У беженцев часто возникает "синдром выжившего". Эти люди счастливы, что выжили, и одновременно испытывают постоянный страх за своих близких, которые остались в Украине. Этот страх становится постоянным и вызывает волнение. Они нуждаются в психологической и даже психиатрической поддержке. Потому что это серьезные ситуации, которые часто требуют вмешательства специалистов", — говорит психолог.

По словам польского профессора Михала Белевича, посттравматическим стрессовым расстройством страдают более половины украинских беженцев.

"Важно в первую очередь предоставить им возможность лечения", — говорит профессор Михал Белевич из Центра исследования предубеждений факультета психологии Варшавского университета.

Поляк Каетан Врублевский, который с начала полномасштабной войны помогает украинцам, говорит, что те украинские беженцы, которые сейчас прибывают в Польшу, по сравнению с теми, кто бежал в начале широкомасштабного вторжения, более истощены, разочарованы и находятся в худшем состоянии.

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"Есть разница между первой волной беженцев, сбежавших в начале войны в Украине, и той, которая только начинается. Каждая следующая группа прибывающих в Польшу украинцев после многих месяцев войны более истощена, разочарована, находится в худшем состоянии", — говорит. журналист и активист Каетан Врублевский, помогающий украинцам.

По словам самих украинцев, ныне временно в Польше, нападение РФ и вынужденный переезд привели к тому, что для них "все потеряло смысл"

"Я поняла, что возвращаться некуда. Николаев постоянно находится под обстрелами. Пока что в городе нет воды. А я нахожусь во все худшем психическом состоянии. Для меня это совершенно новая ситуация. Это не просто жизнь на новом месте. Я поняла, что потеряла все, что имело смысл. Мне почти 40, и у меня нет ничего. То, чем я занималась последние несколько лет, потеряло смысл. Откуда я беру силу? Я отвечаю за детей. Я не могу позволить себе быть апатичной или плохим настроением", — говорит Татьяна, которая с 11-летним сыном и 6-месячной дочерью уехали из Николаева.

По официальным данным, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли более 9,2 миллиона человек. Каждый день в Польшу въезжает около 20 тысяч украинцев.

Напомним, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что большинство украинских беженцев хотят вернуться на Родину после войны.

Как сообщалось, украинцы в Польше рассказали, как праздновали Рождество в соседней стране, которая приютила их от пуль врага. Беженцы говорят, что, несмотря на то, что они в относительной физической безопасности особенно праздничного настроения в воздухе не чувствуется.

Опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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