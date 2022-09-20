В украинской разведке рассказали, могут ли россияне активно наступать на Украину

Сейчас российским оккупантам не хватает человеческого ресурса для активного наступления на Украину.

Об этом в интервью Kyiv Post сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отметил, что сейчас у российских оккупантов продолжается активная подготовка к обороне захваченных территорий.

"По сути, они делали такое и на юге Украины, в Херсонской области. Когда российские войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона – минимум две, а то и три линии. Сейчас они пытаются создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. Но это проблемы, мы это четко видим", — пояснил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что для РФ сейчас проблематично создание резервов и быстрое продвижение по территории Украины.

Напомним, "руководители" оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей одновременно резко заговорили о "присоединении" этих территорий к России. Все они высказались о том, что в ближайшее время возможно проведение "референдумов".

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