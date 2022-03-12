В украинской разведке рассказали о потерях РФ в войне: такого у русских еще не было

В украинской разведке рассказали о потерях РФ в войне: такого у русских еще не было

Планы Москвы быстро захватить Украину провалились.

Российская Федерация в войне с Украиной терпит большие потери, которых они никогда еще не имела.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил начальник Главного управления разведки Минобороны, бригадный генерал Кирилл Буданов.

"18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", — отмечает руководитель военной разведки Украины.

Он отмечает, что попытки российской армии захватить Украину военным путем провалятся, а планы оккупантов о скором захвате регионов провалились.

Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, что все попытки захватить Украину военным путем провалятся”, — говорит Буданов.

Как сообщалось, Кирилл Буданов рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на оккупированном Донбассе и в Крыму, поскольку ей не хватает сил для наступления. Кроме того, РФ опрокидывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

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