В украинской разведке рассказали об угрозе нападения из Беларуси

В настоящее время украинская разведка не видит накопления российских войск в Беларуси. Уровень угрозы из соседней страны низкий. Также враг не имеет необходимой ударной группировки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы не видим накопления войск в Беларуси, а тем более — создания ударной группировки. Поэтому мы оцениваем сухопутную угрозу из Беларуси как низкую. Возможно нанесение воздушных ударов, ракетных ударов, потому что там остается дивизион "Искандеров", — подчеркнул представитель разведки.

По его словам, на территории Беларуси на ротационной основе идет подготовка российского личного состава. На сегодняшний день речь идет о 4200 военнослужащих. Это не та группировка, которую можно использовать для наступательных действий на севере, отметил Скибицкий.

Представитель ГУР говорит, что этот личный состав после подготовки из Беларуси перебрасывают на восток и юго-восток Украины. Сначала готовилась 2-я дивизия 1-й танковой армии, затем 6-я дивизия 3-го корпуса и территориальные войска. Большинство из них сейчас заведено на территорию Донбасса.

Напомним, Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений. Первоочередной задачей "Беркута" станет борьба с "диверсионно-разведывательными группами" и "незаконными вооруженными формированиями".

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