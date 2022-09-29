В украинской разведке считают, что угроза применения РФ ядерного оружия очень высока: куда ударят оккупанты

В украинской разведке считают, что риск применения Россией ядерного оружия очень высок. Украине нужны противоракетные системы.

Оккупанты могут использовать тактическое ядерное оружие по всей линии фронта, чтобы сделать невозможным продвижение украинских войск.

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в комментарии Guardian.

"Военная разведка Украины оценила угрозу применения Россией тактического оружия против Украины как очень высокую", — пояснил Скибицкий.

Он отметил, что оккупанты могут обстрелять линию фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также важные командные центры и критическая инфраструктура. Скибицкий подчеркнул, что поэтому Украине нужны противоракетные системы.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существовании рисков применения Россией ядерного оружия. Однако качество и состояние такого вооружения вызывает вопросы.

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