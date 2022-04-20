В Украину доправили боевые самолеты и тяжелое вооружение, которое украинцы просили с началом вторжения

Лидеры обсудили, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине после победы.

Боевые самолеты, о которых просил Киев, уже в Украине. Сюзники помогли отремонтировать наши истребители и поставили дополнительные — сообщил представитель Пентагона, не уточнив, кто именно это сделал. Но теперь украинский воздушный флот больше, чем две недели назад, резюмировали в оборонном ведомстве США. Союзники также отправят Украине новые партии тяжелого вооружения, включая артиллерийские установки — таковы итоги онлайн-встреч, которые с коллегами из Европы, Канады и Японии собрал накануне президент США и начальник американского Генштаба. Речь шла не только о текущем вооружении Украины и усилении санкционного давления на Россию. Лидеры обсудили, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине после победы.

Об этом говорится в ТСН.

Две виртуальные встречи политических и военных лидеров мира, обе в отношении Украины, прошли накануне. На первой встретились президент Соединенных Штатов, премьер Канады, лидеры Европейского Союза, НАТО и Японии, говорили, в частности, о дальнейшем усилении санкционного давления на Россию и гарантиях безопасности после победы Украины. Советник президента Франции Макрона в интервью «Рейтерз» и премьер-министр Великобритании Джонсон в выступлении перед парламентом высказали похожее мнение – лучшей гарантией Украины вне НАТО будет ее максимальное вооружение. «Нашей долгосрочной целью должно быть укрепление и усиление Украины до такой степени, чтобы Россия больше никогда не отважилась на вторжение», – отмечает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Впрочем, для победы над Россией Киеву необходимо оперативное усиление. Начальник объединенного штаба США генерал Милли тоже провел онлайн-брифинг с широким кругом союзников. После него послали сообщения, кто и какое вооружение предоставит Украине в ближайшее время. Президент США Джо Байден подтвердил – будет больше артиллерийских систем. Источники CNN в правительстве информируют, новый пакет помощи на 800 миллионов долларов будет утвержден в ближайшие дни.

Премьер-министр Канады Трюдо тоже заявил о тяжелой артиллерии и бронированных машинах. Бронетехнику пообещал премьер Нидерландов. Канцлер Германии Шольц сообщил, что они предоставили Украине список вооружений, которые есть у немцев, и предложили сделать выбор. «Украина выбрала из этого списка, и мы предоставляем деньги, необходимые для приобретения. Среди вооружения есть противотанковые средства, средства перехвата, боеприпасы», – отметил Шольц.

«Последний запрос в Канаду – помочь тяжелой артиллерией, потому что сейчас именно такая фаза войны. Канада отправит в Украину тяжелую артиллерию, больше деталей в ближайшие дни», – добавил Трюдо.

Боевые самолеты, которые Зеленский требовал на каждой первой международной встрече, уже в Украине. Не только истребители, но и запчасти, если понадобится ремонт, об этом сообщили в Пентагоне. Самолеты не американские, по логике, это должны быть советские МиГи – впрочем, кто и когда их предоставил, американцы предпочитают не уточнять.

Союзники помогли отремонтировать украинские истребители и поставили дополнительные

«Не детализируя, что поставляют другие страны, я скажу – Украина получила дополнительные самолеты и детали, чтобы увеличить свой воздушный флот. На этом я остановлюсь», — отметил спикер Пентагона Джон Кирби.

На этой неделе в Вашингтоне ждут премьер-министра и министра финансов Украины. У них будут встречи не только в правительстве, но и с руководством мирового банка и Международного валютного фонда. Цель Киева – получить дополнительное финансирование на покрытие дефицита бюджета и текущие потребности.

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