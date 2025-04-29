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Представитель PHU Lechmar Каролина Сюдила подчеркнула, что эта поставка является очередным этапом в выполнении договоренностей и имеет целью оперативно обеспечить украинских военнослужащих необходимыми средствами для защиты страны на передовой:

«PHU Lechmar выполняет свои обязательства в соответствии с условиями заключенных контрактов с Государственной пограничной службой Украины. Поставки в рамках контракта на 23 миллиарда гривен продолжаются по утвержденному графику. Сегодняшняя поставка – результат системной работы, направленной на обеспечение украинских военных современными средствами поражения и необходимыми боеприпасами. Наша команда прилагает максимум усилий для выполнения обязательств и поддержки обороноспособности Украины ».

Бекграунд:

В ноябре 2024 года решением Ставки Верховного Главнокомандующего 23 миллиарда гривен было перераспределено из бюджета Министерства обороны в пользу ГНСУ для срочных закупок боеприпасов. Партнером выступила польская компания PHU Lechmar, имеющая опыт работы на рынке поставок вооружений. Первые поставки по этому контракту начали поступать в Украину уже в январе 2025 года.

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На сегодняшний день значительная часть продукции уже передана украинским военным, и поставки продолжаются в плановом режиме.