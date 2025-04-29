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В Украину доставлена очередная партия боеприпасов в рамках контракта ГНСУ с PHU Lechmar на 23 миллиарда гривен - пресс-секретарь PHU Lechmar
Сегодня польская компания PHU Lechmar сообщила об успешной поставке очередной партии боеприпасов и вооружения в рамках масштабного контракта на сумму 23 миллиарда гривен, заключенного из ГНСУ, а именно – снаряды калибра 152 и 122 мм, снаряды в реактивные системы залпового огня и мины.
Представитель PHU Lechmar Каролина Сюдила подчеркнула, что эта поставка является очередным этапом в выполнении договоренностей и имеет целью оперативно обеспечить украинских военнослужащих необходимыми средствами для защиты страны на передовой:
«PHU Lechmar выполняет свои обязательства в соответствии с условиями заключенных контрактов с Государственной пограничной службой Украины. Поставки в рамках контракта на 23 миллиарда гривен продолжаются по утвержденному графику. Сегодняшняя поставка – результат системной работы, направленной на обеспечение украинских военных современными средствами поражения и необходимыми боеприпасами. Наша команда прилагает максимум усилий для выполнения обязательств и поддержки обороноспособности Украины ».
Бекграунд:
В ноябре 2024 года решением Ставки Верховного Главнокомандующего 23 миллиарда гривен было перераспределено из бюджета Министерства обороны в пользу ГНСУ для срочных закупок боеприпасов. Партнером выступила польская компания PHU Lechmar, имеющая опыт работы на рынке поставок вооружений. Первые поставки по этому контракту начали поступать в Украину уже в январе 2025 года.
На сегодняшний день значительная часть продукции уже передана украинским военным, и поставки продолжаются в плановом режиме.