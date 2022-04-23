В Украину едут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин

Завтра, 24 апреля, Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом во время пресс-конференции 23 апреля с украинскими и иностранными журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"К нам завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и госсекретарем. Будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ", — сказал Зеленский.

Он добавил: "Завтра мы будем общаться по поводу перечня оружия, которое нам необходимо и о темпах его поставки".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что передавать ту или иную информацию Путину через дружественные страны не даст желаемого результата.

Читайте также:

Подоляк рассказал, передавала ли Россия Украине свой вариант мирных договоренностей

"Нас не интересует мнение России": Зеленский прокомментировал поставки оружия Украине

Живёт в альтернативной реальности: Путина пугают ликвидацией, чтобы он не встретился с Зеленским