В Украину могут зайти иностранные войска: подробности

Для привлечения иностранных войск в Украину необходимо сосредоточиться на развитии дипломатических отношений, организации совместных учений и активном участии в международных военных альянсах.

Об этом рассказал генерал армии, эксруководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж Канула 24.

Маломуж подчеркнул, что вряд ли международные партнеры пойдут на то, чтобы их подразделения воевали непосредственно на линии фронта, ведь никто из стран НАТО на это не согласится. Однако есть и другие варианты, как иностранные войска могли бы помочь Украине. Прежде всего речь идет о проведении инструктажей в Украине с участием специалистов НАТО. Параллельно следует разместить грозный контингент на восточных границах Альянса.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый выразил мнение о важности привлечения больше граждан к защите Украины, он назвал, какая сумма могла бы мотивировать.

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