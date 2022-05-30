В Украину оружие от иностранных партнеров поступает ежедневно — госпожа посол Украины в США

В Украину оружие от иностранных партнеров поступает ежедневно — госпожа посол Украины в США

В Украину оружие от иностранных партнеров поступает почти каждый день. Благодаря новому пакету военной помощи от США, нашей стране будет предоставлено оборудование на 40 млрд долларов.

Об этом сообщила госпожа Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы совершенно четко говорим, что нам нужны артиллеристские системы, системы залпового огня, ударные дроны. Все, что нам нужно для того, чтобы мы могли не только останавливать россиян, но и гораздо быстрее освобождать наши села и города, потому что мы все понимаем, что бывает, когда наша территория находится хоть день под оккупацие", — подчеркнула Оксана Маркарова.

Напомним, что российские оккупанты заблокировали в украинских портах 84 судна и 450 моряков.

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