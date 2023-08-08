В Украину отправили 50 танков Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна – СМИ

По дороге эти машины будут оборудованы современными системами вооружения.

В Украину из Бельгии 7 августа были отправлены первые танки Leopard 1, приобретенные неизвестным государством.

Об этом сообщают бельгийские издания De Standaard и Business AM.

По информации журналистов, Украина получит танки Leopard 1, ранее находившиеся на вооружении бельгийской армии. Несколько лет назад Бельгия полностью сняла эти машины с эксплуатации и продала их компании OIP Land Systems по 15 тыс. евро за единицу.

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Причиной стало то, что бельгийское военное руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой колесной.

Какое государство могло купить Leopard 1 для Украины

Так, 7 августа после капитального ремонта первые танки Leopard 1 отправились из Бельгии в Украину через Германию и Италию. По дороге эти машины будут оборудованы современными системами вооружения.

Бельгийским СМИ пока не известно, какое государство приобрело для Украины танки. Однако ранее Германия, Дания и Нидерланды анонсировали передачу Украине танков Leopard 1, выкупленных в промышленности.

Сама же Бельгия не принимала решения о прямых поставках танков в Украину. Министр обороны страны Людивин Дедондер аргументировала это тем, что машины слишком дороги для ввода в эксплуатацию.

К слову, в июле в немецкой компании Rheinmetall заявили о планах открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard. Хаб может появиться уже в конце лета.

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