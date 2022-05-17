В Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ

Среди них – 30 представителей Нидерландов. Это, в частности, судмедэксперты и аналитики.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подтвердил, что в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных российской армией.
Об этом сообщается на сайте Международного уголовного суда.
"Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказания поддержки украинским национальным властям. Это самое большое полевое развертывание. моего офиса с момента его создания", – сообщил Хан.
По его словам, команда также будет сотрудничать с группой французских экспертов-криминалистов на местах в Украине, чтобы обеспечить непрерывность и продолжение их работы по идентификации останков, баллистического анализа и сохранения судебно-медицинских доказательств.
"Сейчас, как никогда, нам нужно показать закон в действии. Важно, чтобы мы продемонстрировали пострадавшим и семьям жертв, что международное право имеет отношение к их опыту, что идеалы Римского устава можно значимо применять, чтобы принести им определенную меру успокоения через судебное процесс", — подчеркнул Карим Хан.
Напомним, Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России.
Читайте также:
- На Киевщине нашли расстрелянных россиянами мирных жителей: среди убитых есть иностранец
- В Украине начался первый судебный процесс по военным преступлениям оккупантов
- Венедиктова рассказала, перед какими судами предстанут российские захватчики