В Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ

В Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ

Среди них – 30 представителей Нидерландов. Это, в частности, судмедэксперты и аналитики.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подтвердил, что в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных российской армией.

Об этом сообщается на сайте Международного уголовного суда.

"Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказания поддержки украинским национальным властям. Это самое большое полевое развертывание. моего офиса с момента его создания", – сообщил Хан.

По его словам, команда также будет сотрудничать с группой французских экспертов-криминалистов на местах в Украине, чтобы обеспечить непрерывность и продолжение их работы по идентификации останков, баллистического анализа и сохранения судебно-медицинских доказательств.

"Сейчас, как никогда, нам нужно показать закон в действии. Важно, чтобы мы продемонстрировали пострадавшим и семьям жертв, что международное право имеет отношение к их опыту, что идеалы Римского устава можно значимо применять, чтобы принести им определенную меру успокоения через судебное процесс", — подчеркнул Карим Хан.

Напомним, Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России.

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